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Giriş Tarihi: 6.3.2023 11:42

İstiklal Caddesi bombalı saldırı davasının görüleceği tarihi belli oldu!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi. 36 sanığın yargılanacağı davanın 9-10-11 Mayıs tarihinde görülmesine karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstiklal Caddesi bombalı saldırı davasının görüleceği tarihi belli oldu!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame bombalı terör eylemini gerçekleştiren Ahlam Albashır 'ın "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek Kasten öldürme" "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" , "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", ''Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bin 950 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

35 ŞÜPHELİNİN 3 BİN 16,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Firari şüpheli Cemil Bayık'ın arasında bulunduğu 35 şüpheli hakkında ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bin 938 yıl ile 3 bin 16,5 yıl arasında değişen hapis cezası istenmişti. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılaması 9-10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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İstiklal Caddesi bombalı saldırı davasının görüleceği tarihi belli oldu!
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