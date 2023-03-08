Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığınu duyurdu: İstanbul’da 3 bin 500 liraya çıkarıldı

"HİÇBİR TOKİ KONUTU YIKILMADI"



11 ilde etkili olan depremlerde 143 bin TOKİ konutunun yıkılmadığını vurgulayan Murat Kurum, "TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı. En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz. Biz İzmir'de de bina yaptık. Ancak zemin sıvılaşması olduğu için zemin güçlendirmesi yaptık. Hasar alan binalar elbette oldu, ancak yıkılan binamız yok. Burada bina görevini tamamlandı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak." ifadelerini kullandı.