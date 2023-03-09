Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında İstanbul'da ve diğer illerde yapılan kentsel dönüşüm kira yardımı miktarını arttırdıklarını duyururken şehirlere göre yeni ödemeleri açıkladı. Bakan Kurum diğer yandan İstanbul'da 1.5 milyon konutun taşınmasına ilişkin de rezerv alanlarının belirlendiğini paylaştı. İşte detaylar...
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