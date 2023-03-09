34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan

YÖK Başkanı Erol Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldığını açıkladı. Özvar, 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan önlisans ve lisans programlarında "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ayrıldığını belirtti. Özvar, "Haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak. Daha önce bir önlisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler. Kontenjanların merkezi yerleştirmeyle dolmaması veya kayıtlar sonrası boş kalması durumunda ek yerleştirme yapılacak" ifadesini kullandı.