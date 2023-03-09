İzmir’deki tarihi çarşının esnafı isyan etti: Bir de bizden oy isteyecekler, bu yaşanan şey rezillik

"BU YAŞANILAN ŞEY REZİLLİK"

Taksi şoförü Duran Demirok, "Ben taksi şoförüyüm, yoldan geçemiyorum. Bu yaşanılan şey rezillik. Bir de bizden oy isteyecekler. Arabalar yoldan geçemiyor, insanlar nasıl geçecek? Yağmur yağdığında yol bu hale geliyor, yağmur yağmadığında da toz toprak oluyor. Yetkililer bu yolu yapsın" derken, bölge esnafı Gökhan Selçuk ise, "CHP bizden oy istiyor ama nasıl oy vereceğiz? Yol 3 aydır böyle. Verdiğimiz oya yazıklar olsun. Benden daha da oy alamazlar" sözlerine yer verdi.