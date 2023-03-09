İzmir’deki tarihi çarşının esnafı isyan etti: Bir de bizden oy isteyecekler, bu yaşanan şey rezillik

İzmir Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında Kemeraltı'nda tüm altyapı hatları etaplar halinde yenileniyor. Çalışmaların sürdürüldüğü cadde ve sokaklarda, havanın yağışlı olduğu günlerde su birikintileri oluşuyor.
Yollardan yaya olarak geçilememesi nedeniyle esnaf iş yapamamaktan şikayet ediyor. Kemeraltı esnafından 55 yaşındaki Yılmaz Akköy, Büyükşehir Belediyesince Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi ile bağlantılı sokaklarda 4 aydır altyapı yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.
"4-5 ay önce bir ince kazı yaptılar buraya. 'Altyapı yapacağız' dediler. Ses çıkarmadık. Ufaktan başladılar ama buranın işi bitmedi. Sorun daha da büyüdü. Yağmur yağınca çamur oldu. Çamur olunca kimse geçmiyor. Elektrik kabloları açıkta. Kimse buradan ne malını geçirir oldu, ne bir şey yapar oldu."
"BU YAŞANILAN ŞEY REZİLLİK"
Taksi şoförü Duran Demirok, "Ben taksi şoförüyüm, yoldan geçemiyorum. Bu yaşanılan şey rezillik. Bir de bizden oy isteyecekler. Arabalar yoldan geçemiyor, insanlar nasıl geçecek? Yağmur yağdığında yol bu hale geliyor, yağmur yağmadığında da toz toprak oluyor. Yetkililer bu yolu yapsın" derken, bölge esnafı Gökhan Selçuk ise, "CHP bizden oy istiyor ama nasıl oy vereceğiz? Yol 3 aydır böyle. Verdiğimiz oya yazıklar olsun. Benden daha da oy alamazlar" sözlerine yer verdi.
BİR AN ÖNCE BİTSİN
Bölgede 38 senedir esnaf olduğunu belirten Nihat Sivritepe de çalışmaların bir an önce bitmesini istediklerini vurguladı. Herkesin şikayetçi olduğunu aktaran Sivritepe, "4 aydan beri burası böyle. Çamurdan, yağmurdan perişan halde her taraf. Koskoca Kemeraltı, İzmir'in göbeği. Bu pisliğin, çamurun kalkmasını istiyoruz.
Esnaf iş yapamıyor, gelen müşteri sokaktan içeri girmiyor. Çamurdan başka bir şey yok." ifadelerini kullandı. Esnaf Halit Akgül ise "Her gün toz yutmaktan astım hastası olduk. Yani bu çile yeter artık." dedi.
YIL SONU BİTECEK
Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi, 852, 866, 865. sokaklar ile Veysel Çıkmazı'nda pis su, yağmur suyu, içme suyu, aydınlatma ve elektrik altyapı hatları ile yol gövde kaplamalarının tamamlandığını bildirdi.
Yolların tarihi dokuya uygun olarak granit taşla kaplanacağı belirtilirken ilk ve ikinci etap çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.