Konya Mobil Gözlük ve Diş Araçları Depremzedelere Derman Oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırladıkları mobil araçları ziyaret etti.

6 Şubat depremleri nedeniyle büyük yıkıma uğrayan kardeş şehir Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak adına Konya olarak büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay, Konyalı sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla hayata geçirdikleri mobil gözlük ve mobil diş araçlarının deprem bölgesinde önemli bir ihtiyacı giderdiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki mobil araçları inceleyerek depremzedelere moral vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Konya Diş Hekimleri Odası ile hayata geçirdiğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracımız ile Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odası ile birlikte hazırladığımız Mobil Gözlük Aracımız depremzede kardeşlerimiz için hizmetlerini sürdürüyor. Hatay'da sağlık hizmetimizden yararlanan vatandaşlarımızın Konyalılar için teşekkür ve dualarına aracılık ediyorum. Burada kardeşlerimiz Konya ve Konyalılara selamlarını gönderiyor. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla Allah'ın izniyle hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Mobil diş ve gözlük araçlarından sağlık hizmeti alan depremzede vatandaşlar da Konya Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı Hatay'daki deprem bölgesinde hizmet vermeye başladığı günden bu yana 1.357 vatandaşa diş muayenesi ve tedavisi, mobil gözlük aracı da 1.131 kişiye göz muayenesini gerçekleştirdi.