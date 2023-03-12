Devletimiz sözünü tuttu

Malatyalı depremzedeler ne dedi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybederken 1466 kişi ise yaralandı. Depremin akabinde bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yapılacak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini söyledi. Ardından TOKİ ve AFAD tarafından depreme dayanıklı 21 bin konut ve 479 işyeri inşa edildi. Devlet sözünü tutarak bir yıl gibi kısa sürede tamamladığı konutları depremzedelere teslim etti. Malatya'da ise 8 bin 405 konutun yapılması için harekete geçildi. Bunlardan 4 bin 891'i afet, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı. Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca 1592 köy evi yapılırken bunlardan 1173'ü teslim edildi. Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine yeni 9 okul yapıldı. Depremzedeler SABAH'a konuştu.Devletimiz bizi açıkta bırakmadı. Cumhurbaşkanımız evleri bir yılda teslim etti. Evlerimiz dört dörtlük ve sağlam. Depremde bir çizik bile oluşmadı.Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu, bir yıl içinde evleri teslim etti. Depremi eski evlerimiz gibi şiddetli hissetmiyoruz.Devletimiz bize taahhüt ettiği günde evlerimizi teslim etti. Kahramanmaraş depremini hissettik ama korkusuz ve rahat şekilde oturuyoruz. TOKİ'nin yaptığı evlerde herkes gönül rahatlığıyla oturabilir. Allah devletimize zeval vermesin, Reis'ten razı olsun.Sağ olsun devletimiz verdiği sözleri yerine getirip insanlara daha güzel yaşam alanları oluşturdu. Evimizde rahat rahat oturuyoruz. Cumhurbaşkanımız ne dediyse yapar. Biz deprem mağdurları bugün evimizde rahat oturuyoruz. Biz şahidiz. Kentsel dönüşüm vatandaş için bulunmaz nimet.: Cumhurbaşkanımız Malatya'yı ziyaret ettiğinde bize söz vermişti ve sözünü tuttu. Evimiz sapasağlam duruyor, çok güvenli ve rahat rahat oturuyoruz. Kahramanmaraş depremini yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum, Reis söz verdiyse yapar.Evimiz depremde yıkıldıktan sonra devletimiz bize verdiği sözü tuttu. Bugün evlerimizde güvenle oturuyoruz. Binalar çok sağlam. Kahramanmaraş depreminde en güvenli yerler evlerimiz oldu.