İl başkan yardımcısı, CHP’nin göz boyama siyasetini itiraf etti: 35 yıldır çivi çakmadık ama halk memnun

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, CHP'nin seçmene bakış açısını ve yaklaşımını anlatan itiraf gibi bir açıklama yaptı. Anıl, 35 yıldır aynı vizyon projelerine yer verdiklerini, hiçbirini yapmadıklarını ama halkın memnun olduğunu itiraf etti. Anıl'ın açıklamaları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri yöneten CHP'li başkanların kriz anlarındaki ilgisiz belediyecilik anlayışının da ispatı gibi oldu. Vatandaşlar sosyal medyada, "CHP işte budur" yorumları yaptı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yıllardır tartışma konusu olan belediyecilik anlayışı, yine CHP'li bir yönetici tarafından itiraf gibi bir açıklamayla gözler önüne serildi. Vatandaşa hizmet anlayışından uzak olan CHP'li belediyelerin göz boyayıp seçildikleri bölgelerde hiçbir hizmet yapmadığını ve seçmeni her defasında aynı projeleri yapacaklarını söyleyerek kandırdıklarını gösteren itiraf gibi açıklama, CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan geldi.Yerel bir televizyon kanalında partisinin vizyon projelerine dikkat çeken CHP'li Anıl, sunucunun neden 35 yıldır aynı vizyon projelerine yer verdiklerini sorması üzerine halkın bundan memnun olduğunu iddia etti. Sunucunun "35 yıldır aynı vizyonu gösterip duruyorsunuz" sözlerine karşılık Anıl, "Halk memnun, halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" cevabını verdi. Bu sözler üzerine sunucu şaşırarak gülerken, Anıl'ın da güldüğü görüldü.Anıl'ınCHP'nin belediyecilik anlayışını ortaya koyan itirafı, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler öne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbaşına geldiği 4 yıllık görev süresi boyunca seçimden önce vaat ettiği vizyon projelerin hiçbirini hayata geçiremedi. İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan afetlerde bile rahatından taviz vermemişti. İstanbul'da 24 Ocak 2022'de yaşanan kar esareti sırasında, Sarıyer'deki bir balık restoranında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yediği ortaya çıkmıştı. 9 Temmuz'da ise İstanbul'daki sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatilde olan İmamoğlu'nun tatilini yarıda kesmemesi tepki çekmişti.İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de göreve geldiği günden beri hiçbir projesini hayata geçiremedi. Kentin kronik sorunu haline gelen altyapı sorununa çözüm üretmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tıpkı diğer CHP'li başkanlar gibi seçim öncesinde yaptığı birçok vaadi unuttu.CHP'liAnıl'ın skandal açıklamasının yer aldığı video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP'nin seçmene bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan o ifadeler tepki topladı. Birçok vatandaş. bu ifadelerin CHP seçmenine hakaret olduğunu söyledi. İşte tepkiler:CHP bu ülkeye bir çivi çakmamıştır. Nokta.Tıpış tıpış gidip oy veren CHP seçmeni uyan.Yıllardır AK Parti'ye oy veren vatandaşlara 'koyunlar, göbeğini kaşıyan adamlar' diye hakaret edenler, kendi seçtikleri CHP'li siyasiler tarafından nasıl görülüyor izleyin! Tanıyın bu zihniyetin gerçek yüzünü.CHP budur.Açın gözlerinizi gerçekleri görün.CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, "35 yıldır halk memnun" diyor. Seçmenini tanımlaması bu... Artık seçmeni düşünsün.Destek verdiklerinize öyle bir özgüven vermişsiniz ki gözünüzün içine bakarak, bir de gülerek 'Hizmet yapmasak da bizi desteklerler' diyor. Şu gaflet uykusundan uyanın lütfen!