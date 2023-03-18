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Giriş Tarihi: 18.3.2023 20:19 Son Güncelleme: 18.3.2023 20:30

SON DAKİKA! SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'tan sonra Hürjet'in de piste çıktığını duyurdu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA! SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Türkiye Yüzyılı için millete olan sözlerini tuttuklarını kaydederek, "MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz." dedi.

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SON DAKİKA! SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
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