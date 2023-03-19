SON DAKİKA | Şanlıurfa’da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak yağış ve sel afeti nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini, diğer 10 ilçede ise okulların pazartesi günü açılacağını kaydetti.

"SALI GÜNÜ MERKEZ İLÇELERDE DE EĞİTİM BAŞLIYOR"

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız." ifadelerini kullandı.