Akşener, İktisat Kongresi’ne katılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildiği için 6'lı Masa'dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifiyle döndüğü 6'lı Masa'ya mesafesini koruyor. Akşener'in, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 5. günündeki 'Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması' oturumuna katılmaması dikkat çekti. Akşener, oturuma İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'yi gönderdi. Oturuma Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu katıldı.