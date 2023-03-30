BM’den deprem raporu: Türkİye sınavı başarıyla atlattı

Asrın deprem felaketinde Türkiye'ye gelen yabancı ekiplerin çatı kuruluşu olan Birlemiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) ile UNDAC'ın hazırladığı raporda, Türkiye'nin arama-kurtarma faaliyetleriyle ilgili önemli tespitler yer aldı. Raporda şu ifadeler yer aldı:Türkiye hükümeti, ilk depremin ardından hızla tepki vermiş ve uluslararası yardım gerektiren ulusal bir afet anlamına gelen seviye 4 ilanını ivedi olarak yapmıştır.AFAD ve uluslararası ekipler arasında yüksek düzeyde bir güven mevcuttu. Yetkililer kiminle görüştüklerini biliyorlardı. AFAD ile UNDAC/ INSARAG arasındaki uzun yıllara dayanan ve uzun süreli işbirliği, hızlı ve işbirlikçi bir müdahaleyi mümkün kıldı.Karşılaştığımız en büyük afetlerden biriydi. AFAD'ın kabiliyetleri ve etkinliği, müdahale faaliyetlerinde ve kurtarılan birçok hayat için çok kritik öneme sahipti. Tüm olumsuzluklara rağmen AFAD bu sınavdan başarı ile geçmiştir.