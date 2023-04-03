Namus sözü veriyorsa bilin ki tutmayacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Sana Söz' sloganıyla oy istemesi, daha önce 'namus sözü' vererek yapmadıklarını akıllara getirdi. 2019 yerel seçimleri öncesi "CHP'li belediyeler hiçbir işçinin işine son vermeyecek, size namus sözü veriyorum." diyen Kılıçdaroğlu sadece İBB'den 6 binden fazla işçiyi kapı dışarı etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" sözleriyle saldırırken, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Olursa, velev ki seçildi nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek, 'Ben tarafsız olacağım' diye? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullanmıştı. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Kılıçdaroğlu'nun, bu açıklamalarına rağmen CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmaması sosyal medyada tepki çekti.