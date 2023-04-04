1 değil 2 değil Kemal bey bunu da mı görmedin?

6'lı masaya cumhurbaşkanlığı adaylığını dayattıktan sonra bu kez 'Halil İbrahim Sofrası' ambalajıyla değerlerine yabancı olduğu toplum kesimlerine şirin görünmek içi n adımlar atan Kemal Kılıçdaroğlu seccadeye basarak bu işi de eline yüzüne bulaştırdı. 31 Mart'ta İstanbul Ataşehir'de İstanbul Platformu'nun iftar programına katılan Kılıçdaroğlu lokanta sahibinin odasında CHP milletvekili aday adaylarıyla görüşmeler yaptı. İftara katılanların namaz kılması için bıakılan seccadelerden birinin üstüne ayakkabılarıyla basarak CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte poz veren Kılıçdaroğlu, gelen tepkiler üzerine ""Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.Partiden yapılan açıklamada da 'Yoğunluk ve telaş" bahane gösterilerek alelacele çekilen bir kare denilerek rezalet geçiştirilmeye çalışıldı. Tepkiler çığ gibi büyürken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Wall Street Journal için çektirdiği ayakkabılarıyla seccadeye basarkenki benzer pozu ortaya çıktı. Başkan Erdoğan önceki gün Bağcılar'daki toplu açılış töreninde "Bay Bay Kemal talimatı Pensilvanya'dan alıyor" diyerek iki fotoğraf arasındaki benzerliğin tesadüf olmadığına işaret etti. Önceki akşam saatlerinde bu kez aynı odada Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile seccadeye ayakkabılarıyla bastığı ikinci pozu ortaya çıktı. Rezaleti örtbas etmeye çalışan CHP'liler ikinci fotoğrafın şokunu atlatamadan bu kez de üçüncü fotoğraf karesi ortaya çıktı. Bu yeni karede Kılıçdaroğlu'nun yine seccade üzerinde CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile fotoğraf çektirdiği görülüyor.Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği Genel Başkanı Emrah Uslu: Biz Aleviler seccadeyi baş köşede saklarız. Sanki karşımızda Haçlılar'ın bir subayını görüyoruz! Haçlılılar'a hizmet ettiği açık.Abdulkadir Çay: Başörtüsünü bez parçası, seccadeyi halı parçası görenler aslında hiç değişmediler. Sadece oy alabilmek için seccadeye baş koyanları kandırmaya çalışıyorlar. Samimi olmadıklarını biliyoruz.Melih Köroğlu: Üzgün mü? Yakalandın sadece! Seccadeyi bilmeyen, milleti nasıl bilsin!AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdem Kertisçi: Önündeki seccadeyi göremeyen adam Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek, nasıl çözüm üretecek?'Seccadeye saygısızlık' rezaletiyle köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu kendisine çıkış yolu ararken yine baltayı yine taşa vurdu. Sosyal medyada kara propoganda için yayınlanan kaçak göçmenlerin sınırımızı geçtiğine dair sahte görüntüler üzerinden trollüğe soyunan Kılıçdaroğlu "Afgan kaçakların ülkemize aktığı haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" mesajını attı. Twitter kullanıcılarından "Nereye bastığını bilmeyen bir adamın laflarına kimse inanmaz" mesajlarıyla tepki alan Kılıçdaroğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da ders gibi bir cevap geldi. Hatay'da iftar programında konuşan Bakan Akar "Başka ülkelerde ve farklı zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanarak siyasi mülahazalar yapmak yanlıştır. Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyle sınırımızı korumakta hiçbir yasa dışı geçişe izin verilmemektedir.Hudut güvenliği günlük siyasete karıştırılmamalı, sorumlu davranılmalıdır" dedi. Ziya RAMOĞLU/SABAH