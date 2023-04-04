Bakan Kurum: Şehirlerimizi dev projelerle donatmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas programları kapsamında İstasyon Caddesi'nde hizmet veren esnafları ziyaret etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Kurum, herkesin Ramazan aylarını tebrik etti.

Sivas'taki ikinci Merkez Millet Bahçesi ilk fidan dikimi, Kale Projesi temel atma ve 746 konut anahtar teslim programları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve diğer ilgililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bakan Kurum "Cennet gibi vatanımız var. Temelini attığımız tüm projeler Sivas'ımıza hayırlı olsun. Bu aziz millet için gece gündüz demeden çalışıyoruz, eserler üretiyoruz. Şehirlerimizi yeşil alanlarla, dev projelerle donatmaya devam edeceğiz." dedi.