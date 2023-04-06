CHP’li başkan Türkyılmaz vatandaşların canını hiçe sayıyor: Çöken tesisi ihaleye verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 Yerel Seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi. Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti.Ancak o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı tamamlanabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.SABAH'ın gündeme getirdiği skandal görüntülerin ardından, tesislerin çevresini apar topar tel örgülerle kapattıran CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal tesislerde meydana gelen çökme ve çatlakların kaba bir tadilatla üstünü örttürdü. Deprem bölgesindeki inşaat alanında hiçbir bilimsel inceleme yaptırmayan Türkyılmaz, vatandaşların canını hiçe sayarak tesisleri 3 kez ihaleye çıkardı.İlk ihalelerde hiçbir firma veya şahsın rağbet göstermediği tesisler, önceki gün yeniden yapılan ihalede kiraya verildi. A Blok'taki 5 bağımsız bölümde, 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak, aylık 230 bin TL bedel ile kiralandı. Türkyılmaz, sonuçlanan ihaleyi büyük bir müjdeymiş gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bu yaz, halkın kullanımına açılacak olan alanda zemin ve tesislerin dayanıklılığı ise vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.