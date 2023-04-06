Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye'ye yapılan uçuşların Türk hava sahası içine giren bölümünü uçuşa kapattı. Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak'ın Süleymaniye Havalimanı'nı iniş veya kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatıldığını bildirdi. Kararın, PKK terör örgütünün Süleymaniye'deki faaliyetlerinin yoğunlaşması çerçevesinde alındığı açıklandı. Karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Türk Hava Sahasının Süleymaniye Uçuşları İçin Kapatılmasına ilişkin "Karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır" ifadelerini kullandı.