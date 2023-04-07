AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Başkan Erdoğan’a desteğini açıklayan DSP’ye teşekkür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP'nin Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Çelik, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladıkları İçin teşekkür ederiz. Yüce Meclis'te demokratik sol siyasetin, Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak." dedi.