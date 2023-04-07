CHP’li belediye fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!

Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir A.'ya ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı ortaya çıktı.