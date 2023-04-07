MHP’nin milletvekili aday listesi açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde göstereceği adayların isimlerini açıkladı. Buna göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye 1. Sıradan aday oldu. Bahçeli'nin iki kurmayı Mevlüt Karakaya ve Sadir Durmaz ise Ankara'dan aday gösterildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa 1. Bölge 1. Sıra adayı olurken, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de İstanbul 1. Bölge 2. Sıradan, TBMM Başkanvekili Celal Adan İstanbul 2. Bölge 1. Sıradan aday gösterildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak" dedi.