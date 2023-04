Son dakika: Anketlerde son durum ne? AK Partili Hamza Dağ: Erdoğan ilk turda kazanacak

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN OY ALAN SİYASİ PARTİYİZ"

Karşı tarafın bir ortak liste çalışması var. Onun illere yansımasını takip etmek lazım. Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz AK Parti olarak Türkiye'nin her yerinden oy alan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden oy alan bir siyasi parti olarak bizim almış olduğumuz oy oranının üstünde mecliste temsiliyetimiz oluşuyor. Bu yıllardır böyle. Mecliste normal şartlarda bize 240-245 milletvekili getirmesi lazım. Ama biz geçen sefer 300 milletvekili çıkarttık. CHP yüzde 25 oy alıyor. Yüzde 25 oy ile meclise 150 milletvekili çıkartması lazım. Ama 130 milletvekili alıyor. Niye? Çünkü biz Türkiye'nin her yerinden temsiliyetimiz olduğu için biz almış olduğumuz oy oranının üstünde milletvekili alıyoruz.

NEDEN ORTAK LİSTE YAPILMADI?

Bir önceki seçimde MHP ile ayrı bir listeye girmiştik. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi seçime ayrı bir listeyle girmek isteyince aynı ittifak içinde 2 siyasi parti ayrı bir listeyle girince MHP de biz de ayrı bir listeyle girmek istiyoruz dediler.

3 DÖNEM KURALI GEÇERLİ OLACAK

Biz 2018'de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK'da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek.

Biz diğer siyasi partilerle görüşme yapmadan önce her birinde Cumhurbaşkanımız Devlet Beyi evinde ziyaret etti, bilgilendirdi. Külliyedeki görüşmelerde hepsi görüşüldü. Dolaylı iletişim dahi kurulmadan önce her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat her ikisi bu ittifakta genişleme süreçleri ortaya çıkmaya başlamadan önce her seferinde görüştüler konuştular.