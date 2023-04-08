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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Terörizmin payandası olmuş bir muhalefet var

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Terörizmin payandası olmuş bir muhalefet var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Ülkü Ocakları'nın iftar programına katıldı. "Felaketler ne kadar ağır olsa da altından kalkacak kuvvet ve kudret Türk Milleti'nde vardır, tartışmasızdır" diyen Bahçeli, şunları söyledi:
(Akşener'e tepki) Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır.
Terörizme payanda olan bir muhalefetin ilk örneği maalesef Türkiye'de vücut bulmuştur. Kendi ülkesine hasım olan bir mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve alayı zillettedir. Biz ilhamımızı ecdadımızdan ve tarihimizden alırken, onların ilhamı Türk düşmanlarıdır ve bu yalın gerçek çok sarsıcıdır.
Türk Milleti'nin birliğini bozmak için provokasyonlar sergilenmektedir. İstenen, mayalanan kardeş kavgasıdır, bu oyuna gelmeyiniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır.

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Terörizmin payandası olmuş bir muhalefet var
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