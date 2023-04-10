Doğru adımlarla Türkiye Yüzyılına...

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda milletvekili adayları il il sahneye çağırılarak özgeçmişleri okunacak. Erdoğan, törende AK Parti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapacak ve Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan seçim beyannamesini de açıklayacak. 'Doğru adımlarla yola devam' denilerek 23 ana başlıkta hazırlanan beyannamede 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' vurgusu yapılacak. Beyannamede kalkınma yatırımları da ön planda olacak.