Roman açılımı da yalan oldu! İzmir’de Purçu çizik yedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu kardeşiniz sizi görünür kıldı" dediği Roman vatandaşları koltuk uğruna görmezden geldi. Sırf Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için masa ortaklarını CHP listelerinden kontenjan adayı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıaçdaroğlu 3 dönemdir TBMM'de İzmir'i ve roman vatandaşları temsil eden Özcan Purçu'ya çizik attı. Tekrar milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulunan Purçu dün saat 17.00'da aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi ile birlikte büyük şok yaşadı. Purçu İzmir'de ne birinci ne de ikinci seçim bölgesinde toplam 28 kişilik listede kendisine yer bulamadı. Öte yandan 2 dönemdir İzmir'de AK Parti milletvekili seçilen Cemal Bekle 14 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimler öncesi 1. Bölge 5. Sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'CHP'nin Roman açılımı yalan oldu' yorumlarına neden oldu.
SİZİ GÖRÜNÜR KILDIM DEDİ AMA
CHP Genel Başkanı ve millet ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Ocak ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Roman buluşmasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 600'e yakın Roman temsilcisine yönelik olarak yaptığı konuşmada "Bu, sizin Türkiye'de görünür olmanızı sağlamak için yaptığımız bir hareket. Büyük ihtimalle 14 Mayıs yeni bir sürecin başlayacağı tarih olacak. Sizden tek istediğim bugüne kadar çektiğiniz acılara kendinizin son vermesi. Bugüne kadar sizi unutanlara siz ders verin.
Sizi görmeyenlere görünür olun. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Kılıçdaroğlu yine toplantıda Roman vatandaşlar için "Toplumun görmediği bir grupsunuz. Milyonlarsınız. Bu kardeşiniz sizi görünür kıldı. Asla moralinizi bozmayın. Haklarınızı sonuna kadar teslim edeceğiz" demişti. Purçu'nun listelerde yer bulamaması siyaset kulislerinde Kılıçodaroğlu'nun roman açılımı yalan oldu yorumlarına neden oldu.