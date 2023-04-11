Roman açılımı da yalan oldu! İzmir’de Purçu çizik yedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu kardeşiniz sizi görünür kıldı" dediği Roman vatandaşları koltuk uğruna görmezden geldi. Sırf Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için masa ortaklarını CHP listelerinden kontenjan adayı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıaçdaroğlu 3 dönemdir TBMM'de İzmir'i ve roman vatandaşları temsil eden Özcan Purçu'ya çizik attı. Tekrar milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulunan Purçu dün saat 17.00'da aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi ile birlikte büyük şok yaşadı. Purçu İzmir'de ne birinci ne de ikinci seçim bölgesinde toplam 28 kişilik listede kendisine yer bulamadı. Öte yandan 2 dönemdir İzmir'de AK Parti milletvekili seçilen Cemal Bekle 14 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimler öncesi 1. Bölge 5. Sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'CHP'nin Roman açılımı yalan oldu' yorumlarına neden oldu.