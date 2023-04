AK Parti 85 milyonun hayallerinin ortak paydasıdır

2023 hedefleriyle milletimize ilan ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdiğimiz gibi şimdi daha geniş ufuklara, daha büyük vizyonlara doğru yelken açıyoruzCumhur İttifakı, bir ilkeler ve mefkûreler ittifakıdır. Ak Parti, milleti aşağılayan kerameti kendiden menkul zümrelerin değil, 85 milyonun hayallerinin ortak paydasıdırVesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa yürüdüğümüz bu yoldan milim sapmadan hep daha ileriye gitmenin mücadelesini vereceğizCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti:Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde, ülkenin direksiyonunda AK Parti'nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadronun olması çok kıymetli. Allah'ın izniyle, yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950'deki inanç ve iradeyle, bir kez daha 'Yeter söz milletindir' demek, 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir' demek için biz bir aradayız. Bizim 'yeter' dememiz Bay Bay Kemal'in 'yeter' demesine benzemez. Hayatlarını mücadeleye adamış milletin adamlarının kiminin sonu darağacında bitmiş olsa da yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, kalkınma ateşi hiç sönmedi. Darbeciler, süngüleriyle bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri, bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Küresel emperyalistlerin içerideki ve dışarıdaki tetikçilerinin hoyratlıkları, bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesaplarıyla girişilen sayısız teşebbüs, bu ateşi söndürmeyi başaramadı.AK Parti milletle gönül gönüle, omuz omuza tarihi bir demokrasi ve kalkınma mücadelesi yürüttü. Bugün "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar" diyerek bir kez daha milletin huzurundayız. İnşallah, önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği yere getireceğiz. Böylece, coğrafyamızın ve medeniyetimizin iki asırlık hüznünü asırlar boyunca sürecek sevince dönüştürme şerefine de nail olacağız. 2023 hedefleriyle milletimize ilan ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdiğimiz gibi şimdi daha geniş ufuklara, daha büyük vizyonlara doğru yelken açıyoruz. Cumhur İttifakı bir ilkeler ve mefkûreler ittifakıdır. AK Parti milleti aşağılayan kerameti kendiden menkul zümrelerin değil, 85 milyonun hayallerinin ortak paydasıdır. Hiçbir ayrım olmaksızın milletimizin her ferdinin bu aydınlık gelecekte yeri vardır. Vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa yürüdüğümüz bu yoldan milim sapmadan hep daha ileriye gitmenin mücadelesini vereceğiz. Sadece bugüne kadar kendisini henüz partimizin ve ittifakımızın saflarına katamadığımız, kazanamadığımız için hayıflandıklarımız var. Etnik, dini, kültürel kimlik siyasetiyle ülkemizi eski günlerine döndürmenin, milletimizin bünyesindeki fay hatlarını tetiklemenin peşinde koşanlar, bu birlik, beraberlik, kardeşlik siyasetini asla anlamadı, anlayamayacak. Biz bu milleti, içindeki tüm renkleriyle birlikte kucaklamayı, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeyi, temel hak ve özgürlükleri lütuf değil asli müktesep olarak kabul etmeyi sürdüreceğiz.Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. 14 Mayıs'ta sandıkları hep birlikte patlatıyor muyuz? Ben ana kademede bu cesareti, kadın kollarında, gençlerde bu cesareti görüyorum. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu olarak, ahdimizi yenilemek için bir aradayız. Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü yarın değil hemen şimdi başlatmak için bir aradayız.Bu yürüyüşün gücünü, şehitlerimizden, gazilerimizden, ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerden, yaşadıkları zulümlerin, haksızlıkların, baskıların yol açtığı hak ve özgürlük hasretlerini dindirdiğimiz herkesten alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, Türk'üyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle Alevi'siyle, Roman'ıyla, gayrimüslimiyle, istisnasız bu ülkenin tüm vatandaşlarını, analarının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlükleriyle buluşturmaktan alıyoruz. Türkiye Yüzyılı, sadece bizim değil, İslam âleminden Türk dünyasına, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Asya'dan Afrika'ya tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur.AK Parti, klasik manada bir siyasi parti olmanın ötesinde, dava sahibi, hayal sahibi, vizyon sahibi, vicdan sahibi bir harekettir. 12 milyon üyeye sahip bir başka parti dünyada yok. Biz Türkiye'de sadece okul, hastane, yol, baraj gibi eserlerle sembolleşen bir kalkınma devrimi yapmakla kalmadık. Geçen akşam bir TV kanalında, bir profesör, "Köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?" diyor. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, "Domates, patates, kaç para onu söyle?" diyor. Bu adam profesör, müsvedde bu! Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle. Bunlar olmadıktan sonra domatesin de patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık. Geçmişte bu ülkeye "karışamazsın" denilen ne varsa, hepsinde de değiştirici rol oynayabileceğimizi gösterdik. Yapmadığımız hiçbir şeyin sözünü vermedik.Türkiye'nin siyasi ve ekonomik esaret çukuruna yeniden yuvarlanmamak için güçlü olmaktan, güçlü kalmaktan, gücünü artırmaktan başka çaresi yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vuranlar, bugün aynı sistemi, ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor. Tek gayeleri, tıpkı eski Türkiye devrinde olduğu gibi, milletin derdini ve beklentisini istismar ederek bir avuç muhterise ikbal devşirmek. 14 Mayıs'ta ülkemiz muhalefetini bu alacakaranlık kuşağından çıkaracağız. Bunların siyaset derinliği, bırakın çeyrek asırlık, yarım asırlık vizyonu, ertesi günlerini bile göremeyecek kadar sığ.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklanmasının ardından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin gönlüne giden görünmeyen yolun mimarıdır AK Parti. 21 yıl önce başlayan ve bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu. Milletimize hizmet için yola çıkan AK Parti'nin 2023'te de aynı gür sesle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum." Hakan TEKİN/ANKARABaşkan Erdoğan toplantı öncesi salon dışında bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada da "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz" dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin, bu ülkenin refahından ve demokrasisinden aynı düzeyde yararlanma hakkı olan birinci sınıf vatandaşları olduğunu söylerken özgüvene dayanıyoruz. Yaşadığımız her sınama gibi deprem afetleri karşısında da aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Deprem, yangın, sel gibi afetlerin yaralarını milletle birlikte hızla sardık. Allah'ın izniyle, 6 Şubat depremlerinin izlerini de 'kerim devlet' anlayışıyla sileceğiz.Kabineüyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.