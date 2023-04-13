89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi’nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TRT Haber'in haberine göre, Eser, ifadesinde, "Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı olduğunu, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler ve ben bu işin yapımı konusunda Özçiftçiler İnşaat Limited Şirketi ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım." dedi.

Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin kendisine bir şey söylenmediğini ifade eden Eser, 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınmasının ilgili yönetmeliğe göre zorunlu olmadığını söyledi.