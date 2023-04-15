Bahçeli: 14 mayıs milli irade zaferiyle tescil edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Şimdi parlamenter rejime tekrar dönüş yolunda ısrarcı olmak, bu kutlu yürüyüşü sabote etmektir. Çok dikkatli olmalıyız, bu manada 14 Mayıs önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Mayıs'ı 1950'nin 14 Mayıs'ı, 1946'ların 14 Mayıs'ı gibi büyük bir milli irade zaferiyle tescil edilecektir." HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da "14 Mayıs'ta bu köhnemiş zihniyete bir kez daha dersini vereceğiz. 'Biz değiştik' diyorlar ama onların değiştiğine inanmayın. Sadece değişmiş gibi görünüyorlar. Bu nedenle millet onlara iktidarı vermedi, vermiyor" dedi.