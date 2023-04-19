Evlat nöbetinde olan aile sayısı 358’e yükseldi

Diyarbakır'agelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 1324'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin evlat direnişi aralıksız sürerken, bir ailenin daha nöbete dahil olmasıyla sayı 358'e yükseldi. Oğlu Azad'ın 17 yaşındayken Diyarbakır'dan kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Hava Aslan ve dayısı Mehmet Emin Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulunmak istemezken, oturma eylemine katıldıklarını ifade etti. Öte yandan ailelerin evlat nöbeti 1324'üncü gününde çadırda devam ederken, çocuğunun HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Rahime Taşçı, oğlu Faruk Taşçı'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Taşçı, "4 senedir Diyarbakır'da oturma eylemi yapmaktayım. Ramazan Bayramı geldi, yine oğlum gelmedi. Oğlum lütfen gel, çifte bayram yapalım seninle" dedi.