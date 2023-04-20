Kentsel dönüşümde devlet maliyetin yarısını karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul'un depreme hazırlanmasında önemli bir dönüm noktası olacak "Bir Senden Bir Benden" projesi ile engelli vatandaşlar için "Emin Eller" projesini kamuoyu ile paylaşacak. Büyük İstanbul depremi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında depreme dayanıklı binalar yapılması ve vatandaşların oturdukları sağlıksız binaların dönüştürülmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından uzun süredir çalışılan "Bir Senden Bir Benden" adlı projede son aşamaya gelindi. Projeye göre kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa yapılacak evlerin maliyetini devlet ve vatandaş yarı yarıya paylaşacak. Örneğin bir evin maliyeti bir milyon lira ise bunun 500 bin lirasını devlet verecek 500 bin lirası da vatandaştan alınacak. Bunun TOKİ'nin yaptığı evler için geçerli olması planlanıyor."Emin Eller" projesi kapsamında ise engelli vatandaşlar ve ailelerinin yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılacak. Proje ile devletin elinin doğumdan ölüme kadar engelli vatandaşların üzerinde olması sağlanacak. Ailesini kaybeden engelliler devlet korumasına alınacak.