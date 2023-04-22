Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet

"HALKIMIZIN KULAK VERECEĞİNİ SANMAK AYMAZLIKTIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kılıçdaroğlu'nun iddialarına rakamlarla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerde bulunarak halka doğruları söylemediğini dile getiren Bakan Nebati, "Halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir. " dedi.