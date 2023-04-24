Kemal Kılıçdaroğlu’na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

YİNE GAFA İMZA ATTI

Neler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için "Ardahan Büyükşehir Belediyesi " dedi. Uyarıldıktan sonra ise " inşallah o da olur" diye konuştu.