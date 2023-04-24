Kemal Kılıçdaroğlu’na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

Sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.
PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye çıkarak halka hitap eden Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti.
Kılıçdaroğlu'na Ardahan'da soğuk duş ! Konuşurken halk alanı terk etti | Video