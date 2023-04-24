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Giriş Tarihi: 24.4.2023 18:49 Son Güncelleme: 24.4.2023 18:55

Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

Ardahan‘a gelen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkarak halka hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti. Bu nedenle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Kemal Kılıçdaroğlu’na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

Sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.

PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye çıkarak halka hitap eden Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti.

Kılıçdaroğlu'na Ardahan'da soğuk duş ! Konuşurken halk alanı terk etti | Video

YİNE GAFA İMZA ATTI

Neler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için "Ardahan Büyükşehir Belediyesi " dedi. Uyarıldıktan sonra ise " inşallah o da olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca da konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ardahan'de CHP mitingi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu da Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti

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Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
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