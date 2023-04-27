Kandil, 7’li koalisyon pazarlığını açık eden sözler: HDP’den ’Birlikte Kuracağız’ itirafı

"PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE"

Son olarak, terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER HAREKET EDİLMELİ"

PKK elebaşı Sabri Ok, AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor.