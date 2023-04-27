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Giriş Tarihi: 27.4.2023 22:06 Son Güncelleme: 27.4.2023 22:16

Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci

Oy Birliği Platformu, özellikle ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik Metaverse evreninde oy kullanma simülasyonu hazırladı. VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunan simülasyon, 1 Mayıs'a kadar Teknofest'te vatandaşlar tarafından deneyimlenebilecek.

Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci

Oy Birliği Platformu, Metaverse evreninde hazırlanan oy birliği seçim similasyonunu deneyimlemek için vatandaşarı Teknofest'e davet etti. Yapılan açıklamada "1 Mayıs'a kadar VR gözlüklerimiz, yapay zeka simülasyonumuz hazır sizi Teknofest'te bekliyoruz." denildi.

Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci | Video

"DEMOKRATİK SÜRECİ DENEYİMLEME FIRSATI SUNUYOR"

Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi: "Gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek ve onları seçimlerle ilgili bilinçlendirmek, demokrasimizin güçlenmesi için kritik bir adımdır. Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor."

GENÇ NESİLLER HEDEFLENDİ

Oy Birliği Platformu'nun genç seçmenlere Metaverse evreninde sağladığı bu oy kullanma deneyimi, demokratik süreçlerin genç nesiller arasında daha iyi anlaşılmasını ve katılımın artmasını sağlamayı hedefliyor.

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Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci
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