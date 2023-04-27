Oy Birliği Platformu, Metaverse evreninde hazırlanan oy birliği seçim similasyonunu deneyimlemek için vatandaşarı Teknofest'e davet etti. Yapılan açıklamada "1 Mayıs'a kadar VR gözlüklerimiz, yapay zeka simülasyonumuz hazır sizi Teknofest'te bekliyoruz." denildi.

Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci | Video

"DEMOKRATİK SÜRECİ DENEYİMLEME FIRSATI SUNUYOR"

Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi: "Gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek ve onları seçimlerle ilgili bilinçlendirmek, demokrasimizin güçlenmesi için kritik bir adımdır. Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor."