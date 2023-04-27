Metaverse evreninde seçim simülasyonu: İşte adım adım oy verme süreci | Video

Oy Birliği Platformu, özellikle ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik Metaverse evreninde oy kullanma simülasyonu hazırladı. VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunan simülasyon, 1 Mayıs'a kadar Teknofest'te vatandaşlar tarafından deneyimlenebilecek.