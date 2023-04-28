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Giriş Tarihi: 28.4.2023 23:11

AFAD'dan depremzedeler için 'Yol Masraf Belgesi' düzenlemesi

AFAD Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşların geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğunu bildirerek, afet bölgesi dışındaki illerde bulunup geri dönmek isteyen afetzedelere yol masraf belgesi düzenleneceğini açıkladı.

AFAD’dan depremzedeler için ’Yol Masraf Belgesi’ düzenlemesi

AFAD'dan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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AFAD'dan depremzedeler için 'Yol Masraf Belgesi' düzenlemesi
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