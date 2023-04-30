HDP’liler AK Partili Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya saldırdı

Belçika'da 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler kapsamında oy verme işlemleri 3 ayrı oy verme noktasında devam ediyor. 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında Brüksel, Anvers'te; 29 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında ise Hamme'de oy verme işlemleri gerçekleşmeye başladı.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da Belçika'daki oy verme işlemleri için Emirdağlı gurbetçilerle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek amacıyla Belçika'da ziyaretler gerçekleştiriyor. 29 Nisan'da Brüksel'de, 30 Nisan'da da Anvers'te oy verme işlemlerine katılan hemşerileriyle bir araya geldi.

ANVERS'TE GERGİNLİK

30 Nisan tarihinde Gent şehrinden Anvers'te yoğun kalabalık ile oy verme yerine giden Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve yanındaki ekibe saldırı girişiminde bulunuldu. Anvers Expo alanındaki sandık alanında hemşerileriyle ziyaretler gerçekleştiren Başkan Koyuncu'ya HDP'liler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Yapılan saldırı girişimini engelleyen Emirdağlılar ile diğer grup arasında sürtüşme yaşandı.

YAKAMDAKİ TÜRK BAYRAĞI ROZETİ ZORLARINA GİTTİ

Oy verme alanından dışarıya çıkan gruplar yatıştırılmasının ardından Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu hemşerilerine sakin olması uyarısında bulundu ve "Yakamdaki şanlı Türk Bayrağı rozeti buradaki hainlerin zoruna gitti. Seçim alanındaki hemşerilerimle bir aradayken; HDPKK'lılar bağırarak bizi alandan uzaklaştırmak istedi. Gurbetçi hemşerilerim gerekli cevabı sandıkta verecektir." dedi.