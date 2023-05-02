Bakan Soylu duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye" şeklinde paylaşımla 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.