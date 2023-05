Biz bunca eseri tefecilerden para alarak yapmadık Bay Bay Kemal!

Başkan Erdoğan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitinglerinde meydanları dolduran on binlere hitap etti:Sizler, kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz. Biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bizi Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Buradan çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukukunun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz.Muhalefetin her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Hele Bay Bay Kemal bu işin piri. Yalanda onun üzerine yok. Seçim bittikten sonra vaat bohçasını ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar. Bir dahaki seçime kadar milletin yüzüne bile bakmazlar.Bay Bay Kemal'in sözcüsü ile İP'in şu anda mensubu olan, Merkez Bankası'nda bir ara sözde başkanlık yapmıştı, ikisi otel lobilerinde IMF ile görüştüler ve IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Biz 'Böyle bir düşüklüğümüz yok' dedik. O gün bugün, 2013, 2023, 10 sene... Biz, Allah kuruşu IMF'den almadık. Ne oldu? Türkiye çöktü mü? Bay Bay Kemal, sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın avucunu. Onlardan sana yâr olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın. Sana ne söylediler ki hemen aldandın, kalktın 'Londra'daki tefecilerden para alacağım' dedin. Bunlar esrakeş, eroinkeş, bundan kazanım elde eden tefeciler. Bunun gibi bölücüler ve FETÖ'cülerle gizli gizli buluşup sözler vermeyecek, taviz vermeyecek, ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı kullanacak kimseye boyun bükmeden, kimseye el açmadan, toplumumuzun refahını artıracağız. Kardeşlerim bunca altyapıyı, üstyapıyı, eseri biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık? Şurada işte yanıbaşınızda Çanakkale Köprüsü'nü biz onlardan aldığımız parayla mı yaptık? Millete hizmet bir gönül ve aşk işidir aşk. Bunun için de yürek gerekir yürek, bilek gerekir. Türkiye'ye sevdalanmak gerekir. Aşkı olmayandan, derdi olmayandan ufku, vizyonu, hedefi olmayandan ne bu ülkeye, ne bu millete, ne de Kırklareli'ne, Edirne'ye, Tekirdağ'a hayır gelir.Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız bir şekilde cezalandırıldığımızda Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Biz o günleri, gazete manşetlerinden bizlere siyasi ömür biçildiği o kara günleri hiçbir zaman unutmadık. Milletimizin bize yapılan adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık. Yüz binlerin bizleri Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu ederken o döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık. Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil Medrese-i Yusufiye olarak kabul ettik. Darbecilerin, milletimizle bağımızı koparmak için bizi attıkları o zindan, Allah'ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. Gelecek vizyonumuzu burada şekillendirdik. Allah'ın yardımı, milletin desteğiyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Ülkemizi 21 yılda tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık.Ülkemızin demokrasi ve kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek, bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz. Kira meselesini de, çarşı pazarda aşırı fiyat artışlarını da hâl yoluna yine biz koyarız.Bundan sonra ülkenin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletin refahı için kullanacağız. Karadeniz gazıyla buna hemen başladık. Gabar'da terörü bitirir bitirmez, petrolü bulduk ve kullanmaya başladık. Tüm bu gelişmelerden elde edeceğimiz yıllık 100 milyar dolarlık kazancı milletimizin emrine vereceğiz.Kendideyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. Şehitlerimizin kanlarıyla sağladığımız güvenliğimiz terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar ülkenin geleceği üzerine kumar oynuyor. Biz noter masası değiliz diyor, e niye oradasın? Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor. Sandıkları patlatın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini öğrensin. Batı alışacak. Dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. CHP, cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor.Tarihboyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne'nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Edirne'de yatan ve ellerinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo, Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurtdışına kaçan FETÖ'cüler, CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her gün destek yağıyor. Bölücülere dönüp 'Siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'Bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı. Edirne'de 25 bin kişi var. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp, ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler.