Türkiye seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken CHP'li isimler Gaziantep'te AK Parti standına silahlı saldırıda bulundu.
CHP'lilerin, Gaziantep'te AK Partililere silahlı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı | Video
CHP'LİLER AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDI
Şehitkamil ilçesinin Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Sanko AVM yanında bulunan ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda AK Parti ve CHP stantlarında bulunan partili şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.
İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep'te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı | Video
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SİLAHA SARILDI!
Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile havaya ateş açtığının görülmesi üzerine Atar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.