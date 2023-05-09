Haberler Gündem Haberleri İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep'te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 23:38 Son Güncelleme: 9.5.2023 23:44

İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep'te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı

Gaziantep'te bulunan AK Parti standına CHP'li isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı saldırı sırasında silahla havaya ateş açan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alınırken saldırıya dair görüntüler de ortaya çıktı.  İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü…

İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep’te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı

Türkiye seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken CHP'li isimler Gaziantep'te AK Parti standına silahlı saldırıda bulundu.

CHP'lilerin, Gaziantep'te AK Partililere silahlı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı | Video

CHP'LİLER AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDI

Şehitkamil ilçesinin Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Sanko AVM yanında bulunan ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda AK Parti ve CHP stantlarında bulunan partili şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.

İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep'te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı | Video

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SİLAHA SARILDI!

Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile havaya ateş açtığının görülmesi üzerine Atar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

iŞTE CHP'LiLERiN SALDIRISININ NET GÖRÜNTÜSÜ!

Olay yerinde İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın da yer aldığı öğrenildi. Her iki parti mensuplarının birlikte AK Parti standına ve AK Partililere saldırdığı öğrenilirken saldırı anlarına dair net görüntüler ortaya çıktı.

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İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep'te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı
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