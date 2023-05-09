İşte CHP’lilerin saldırısının net görüntüsü! Gaziantep’te AK Parti seçim standını silahla hedef almışlardı

iŞTE CHP'LiLERiN SALDIRISININ NET GÖRÜNTÜSÜ!

Olay yerinde İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın da yer aldığı öğrenildi. Her iki parti mensuplarının birlikte AK Parti standına ve AK Partililere saldırdığı öğrenilirken saldırı anlarına dair net görüntüler ortaya çıktı.