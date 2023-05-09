İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının davası bugün görülüyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralanmıştı. Aralarında bombalı saldırı eyleminin gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanıklı davanın ilk duruşması, bugün görülüyor.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Davanın ilk duruşması, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülüyor. Sanıklar hakim karşısına savunma yapacak. Davanın ilk duruşması, 3 gün sürecek.

Aralarında bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanıklı davanın ilk duruşması, görülmeye başladı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Davanın ilk duruşmasına 15 tutuklu sanık hazır edildi. Bazı tutuklu sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 14 müşteki ve taraf avukatları duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti yapılan Ahlam Albashır'ın daha önce boşandığını, okuma bildiğini fakat yazma bilmediğini beyan etti.

SAVUNMAYI DAHA SONRA YAPACAK

Mahkeme başkanı, İddianamenin bilirkişi tarafından Arapça diline çevrildiği fakat henüz sanıklara ulaşmadığı nedeniyle savunmalarını iddianameyi okuduktan sonra verebileceklerini belirtti. Tutuklu sanık Ahlam Albashır ''Şimdi savunma yapmak istiyorum'' dedi. Albashır, iddianamenin tevhidi sonrası savunmasını gerçekleştirecek.