CHP’den küçük esnafa darbe! Dışarıdan gelen talimatla düzenlemeyi AYM’ye taşıdı





Ticaret Bakanlığı da muhalefetin bu girişimini önlemek için bir alt yönetmelikle yurtdışı merkezli olan ya da Türkiye'de yerleşik olmasa bile Türkiye'de yerleşik vatandaşa hizmet veren uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınmasını öngören yönetmeliği hayata geçirmişti. Şimdi Danıştay aldığı bu kararla milyonlarca küçük esnafı mağdur etti.