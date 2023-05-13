14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar

RTÜK YASAKLARI HATIRLATTI

RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada da seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında, seçimlerde aday olmayan kişilerin, örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca bulunmadığı belirtildi.

RTÜK açıklamasında, cumartesi günü mitinglerin saat 18.00'e kadar yayınlanabileceği, seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında, seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasının yasak olacağı, seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğlerin yayımlanabileceği hatırlatıldı.