UYGAD’ dan Almanya’nın SABAH’a baskınına sert tepki: Almanya’dan özür bekliyoruz

Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya bürosu temsilcileri İsmail Erel ve Cemil Albay'ın Alman polisi tarafından hukuksuz bir şekilde göz altına alınmasına meslek örgütlerinden tepkiler devam ediyor. UYGAD tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık,7 Şubat MİT Kumpası ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimlerinde bulunan FETÖ' nün operasyonlarını bu kez yurt dışından devam ettirdiği ifade edilerek "Bunun farkında ve bilincindeyiz"denildi

ALMANYA'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI

Açıklamada "FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle, yine iki FETÖ üyesinin asılsız ihbarıyla, Alman polisi tarafından hedef alınan meslektaşlarımız İsmail Erel ile Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah Gazetesi'nin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirilmesi asla kabul edilebilir bir davranış değildir. Demokrasiyle ve insan haklarıyla bağdaştırılamayacak bu tutum, her fırsatta dünyaya basın ile ifade özgürlüğü dersi vermeye kalkan Almanya'nın gerçek yüzünü de ortaya çıkarmıştır " ifadelerine yer verildi

ALMANYA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

UYGAD'ın bu menfur davranışı en şiddetli şekliyle kınadığının belirtilidği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevlerini layıkı ile yerine getiren meslektaşlarımıza yapılan bu anlamsız uygulama ve kasıtlı eylemden dolayı, Almanya'dan başta arkadaşlarımızın yanı sıra, Türk basını adına özür beklediğimiz bildiriyoruz FETÖ üyelerinin yaptığı bu asılsız ve kasıtlı ihbar ile Alman İç İstihbarat Servisi'nin hukuksuz gözaltılarını,ayrıca gazetecilik faaliyetlerinin engellemesini,dahası yıldırma ve sindirme konusunun takipçisi olacağımızı önemle açıklıyoruz"