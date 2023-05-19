Bakan Murat Kurum’dan 28 Mayıs mesajı: Zaferimizi mühürleyeceğiz, perçinleyeceğiz

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençlik Konseri" etkinliğine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal'in gençlere armağan ettiği bayramın kutlandığını dile getirerek, "Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız, umudumuzsunuz, gururumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir.' diyor. 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız her yatırım, umudumuz olan siz kıymetli gençlerimiz için, güzel yarınlarımız için yapmış olduğumuz hizmetlerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'na mührünü vuracak o neslin şu an karşısında olduğunu vurgulayan Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nı sizler için, sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı sizlerin, gençlerimizin yüzyılı olacak. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Kurum, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kardeşlerim, 19 Mayıs 1919'da ecdadımızın göstermiş olduğu milli iradeyi sizler de 14 Mayıs seçim günü aynı ruhla gösterdiniz. 'Türk istiklalini korumaya ben de varım.' dediniz. Ben her birinize, sandığa giden her bir genç kardeşime çok teşekkür ediyorum. İnşallah 28 Mayıs günü ilk defa oy kullanacak kardeşlerimizle birlikte bu zaferimizi mühürleyeceğiz, perçinleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz. Fatih'in torunları olarak fethin 570. yıl dönümünde hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız, gençliğin yüzyılını başlatacağız."