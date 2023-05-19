Önce deprem yıktı şimdi de bunlar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu. CHP'den gelen bu adım kamuoyunu adeta şoke etti. Trabzon'un Yomra ilçesi Yomra Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzedeler CHP'lilerin ve trollerin hakaret ve küfür kampanyasına tepkilerini SABAH'a anlattı.

YAZIKLAR OLSUN!

Hatay'da yaşanan deprem sonrası ailesiyle 2,5 ay önce Trabzon'a gelerek Yomra öğrenci yurdunda misafir edilen İsmail Kostü(33), "Biz sonuçta büyük bir afet yaşadık. Devletimiz sayesinde burada çok güzel ağırlanıyoruz. Tam depremin acısını unutmaya başlarken seçim sonrası birilerinin çıkıp da depremde yaptıkları yardımı ile siyaset yapması bizi çok üzdü. Bu herkesin başına da gelebilir. O twett atanların ve dalga geçenlerin de başına gelebilir. İnsanlar hür ve iradeleriyle yaşamakta Özgür'dür. Sonuçta Türkiye bölünmez bir ülkedir. Siyasiler herhangi bir konuda bazı açıklamalarda bulunsa da sonuçta biz hep beraber birlik olmamız gerekir. Bu olayla birlikte çok üzüldük. Yazıklar olsun. Bazı belediyeler depremzede aileleri seçim sonrası dışarı atacakmış. Bu insanlar nereye gitsin. İşte CHP zihniyeti bu. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, halkımız var olsun"





BİZİ SİYASETE ALET ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Malatya'da yaşanan depremden hemen sonra Trabzon'a gelerek 3 aydır misafir edilen depremzede ailelerden Hacı Şerif Küçük ise, Türkiye'de ayrım gayrım olmaması lazım. Hepimiz Türk'üz, Laz'ız, Çerkez'iz, kardeşiz. Bu yapılan ayrımcılıktır. Biz depremzede olarak bu lafları, hakaretleri, küçük düşürülmeyi hak etmedik. Malatya'dan ailemle geldim.3 aydır burada misafir ediliyoruz. Hepimizin evi, yuvası yıkıldı. Bizi can derdindeyiz, onlar ise koltuk derdindeler. Bizi siyasete alet etmeye çalışıyorlar. Çok ayıp çok. Devletimiz, Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Devletimiz her zaman yanımızda olmuştur. Allah bu zihniyetlere fırsat vermesin"

SİYASET İÇİN YAPMIŞLAR

Eşi Ayten Küçük ise, Bu yaşanan hakaret ve dışlayıcı görüntüleri görünce çok üzüldük. Deprem her yerde olabilir. Bunu veren de Rabbimdir. Ama bu durumda yardımı yapıp ta arkasından böyle parti durumuna sokup ta konuşmaları çok yanlış. Onlara hiç yakıştıramadım. Bu olayı esefle kınıyorum. Keşke yardım yapmasalardı. Yardımları, siyaset için yapmışlar, belli oldu. Bunlar mı ülkeyi yönetmeye talipler? Yazıklar olsun. Devletimiz her ihtiyacımızı karşılıyor. Allah bin defa devletimizden razı olsun"

BU HAREKET DÜŞMANIMIZDAN DAHA BETER DURUM"

Kahramanmaraş'tan Trabzon' gelen ve misafir edilen Hatice Tufan(22) ise, depremde evimiz yıkıldı. Ailemle Trabzon'a gelerek 2 aydır çok güzel şekilde misafir ediliyoruz. Bizlere yapılan yardımların sağcısı, solcu 'su olmamalı. Ülkemizde zaten sağcı, solcu olarak çok nitelendiriliyor. Bu hakaretleri 2.turda acaba oy toplamak için mi yaptılar. Aklıma bu geliyor. Yaşadığımız deprem onların da başına gelebilirdi. Tutup da Maraş, Adana, Hatay, Adıyaman gibi deprem bölgelerindeki insanlar AK partiye oy verdi diye nitelendirilmemeli. Bu olay karşısında çok rencide olduk, küçük düşürüldük. Allah böyle bir şeyi düşmanımıza bile göstermesin. Onların yaptığı bu hareket düşmanımızdan daha beter durumdur"

Malatya'dan Trabzon'a gelerek misafir edilen Mehmet Turgay Turgut ise, Bu paylaşımları görünce içim yandı. Hiç hoş olmayan cümleler kullanıldı. Cumhurbaşkanına oy veren depremzedeler ise karşı görüşte olsa da bu tür kelimeleri hak etmemiştir. Bir Van, İzmir depremi oldu. Siyasi olarak aynı görüşte olmayabiliriz. Bu duruma çok üzüldük. Yapılan yardımları ve misafir ettikleri yerleri siyasete alet ettiler. Çok ayıp bir davranış oldu. Yazıklar olsun, Devletimiz var olsun"

Eşi Mihriban Turgut ise, Tüm Türkiye yaşadığımız depremde birlik oldu. Trabzon bize kucak açtı. Devletimiz her imkanı sağladı. Fakat baz kendilerini bilmezler ise seçim sonucuna göre depremzede insanlar üzerinden siyaset yapması bizi çok üzdü. Biz Türk halkı olarak yardımseveriz. Depremzedeler üzerinde hoş olmayan bu yakıştırmaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Devletimiz var olsun"

Anne Bağdat Yılmaz ise, Onların yaptığı hiç hoş olmayan bir hareket. Devletimiz, milletimiz bize bu zor zamanda yardımını hiç esirgememişken grupların bir kısma yaptıkları yardımı siyasete sokmaları ve hakaret etmeleri bizleri çok üzdü. Yaşadığımız depremden daha büyüktü. Allah her şeyi görüyor. Onları Allaha havale ediyorum"

Hatay Antakya'dan Trabzon'a ailesiyle gelerek misafir edilen Abdo Güzmen (46) ise, "Bir depremzede olarak bu olay karşısında gerçekten çok rencide olduk, çok kırıldık. Bir defa kim kimi nerden kovuyor. Biz burada Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak istediğimiz yerde devlet bize her türlü yardımı veriyor, en güzel şekilde burada ağırlanıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Bizler zaten büyük bir yıkımdan kalktık. Bizi yeniden yıkmaya çalışıyorlar. Hadsizler böyle bir laf ortaya koyuyorlar. Bir de depremzedeler üzerinden siyaset yapmaları çok yanlış. Onların amacı zaten bu. Amaçları ise depremzedeler üzerinden algı oluşturmak. Ben Hataylıyım. Hatay'dan çımadan önce gördüğüm yardımları babamdan görmedim. Arkamdan da yapılan çok malzeme bıraktım. Devletimiz ilk günden beri yanımızda oldu. Allah eksik etmesin, her daim var etsin" dedi.