CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı.

CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne? | Video

DURSUN ÇİÇEK'TEN İTİRAF: KANDIRDIYSAK SİZE NE?

İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı. Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Çiçek canlı yayında milyonların gözüne baka baka "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler şaşkınlıkla karşılandı.