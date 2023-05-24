“Siyah çelenkleri saklayın, seçimden sonra ittifak ortaklarınıza bırakırsınız’’

DÜZMECE PROTESTONUZ SES GETİREMEYECEK

AK Parti cephesinden yaşananlara sert tepki geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı şu ifadelere yer verdi, ''Siyah çelenkleriyle tam kadro İl Başkanlığımıza kadar teşrif eden CHP İzmir, düzmece protestosuyla ses getiremeyecek. Genel Başkanları gibi son düzlüğe girerken bir gerilim filminin aktörü gibi davranıyorlar ama yazıp oynadıkları küçük piyeslerde kayboluyorlar. Büyük zafere 4 gün kaldı.