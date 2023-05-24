“Siyah çelenkleri saklayın, seçimden sonra ittifak ortaklarınıza bırakırsınız’’

CHP İzmir İl Örgütü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan işbirliğini deşifre eden ve miting alanlarında oynatılan videodan rahatsız oldu.
Videonun kara propaganda olduğunu öne süren CHP'liler AK Parti İzmir İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istese de polis korsan gösteriye izin vermedi.
DÜZMECE PROTESTONUZ SES GETİREMEYECEK
AK Parti cephesinden yaşananlara sert tepki geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı şu ifadelere yer verdi, ''Siyah çelenkleriyle tam kadro İl Başkanlığımıza kadar teşrif eden CHP İzmir, düzmece protestosuyla ses getiremeyecek. Genel Başkanları gibi son düzlüğe girerken bir gerilim filminin aktörü gibi davranıyorlar ama yazıp oynadıkları küçük piyeslerde kayboluyorlar. Büyük zafere 4 gün kaldı.
Haklı haksız, hak eden hak etmeyen belli olacak. Telaşa, agresif davranışa mahal yok! Tepki göstermek demokratik hak ama kapılara dayanmak dışında bin bir yolu var. Sakin. 28 Mayıs sandığında görüşmek üzere...'' ifadelerine yer verdi.
ÇELENKLERİ SAKLAYIN
Yaşananlara bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve aynı zamanda İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. CHP'lilerin siyah çelengini paylaşan CHP'li Vekil Mahir Polat'a, cevap veren İnan: "Siyah çelenkleri saklayın Mahir bey, seçimden sonra ittifak ortaklarınıza bırakırsınız... Bir tane de genel başkanınızın mutfağına...'' ifadelerine yer verdi. İnan ve Saygılı'nın paylaşımları sosyal medyada büyük ses getirdi.
Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.