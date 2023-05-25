‘İç savaş çıkarır’ dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 2. turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması 6'lı masa koalisyonunda büyük rahatsızlık oluşturdu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ve CHP listesinden milletvekili olan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu işbirliğine sert sözlerle karşı çıktı. Temurci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, sayın Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir" dedi. Yeneroğlu ise, "Irkçılığa karşı nerde bir duruş olsa yanında oldum ve yerel toplumun büyük çoğunluğunun da hep yanımızda olduğunu gördüm. Ortak noktamız insan hakları ve demokrasi kültürü olduğu sürece çözemeyeceğimiz sorun yok; yeter ki her türlü faşizan emele yolun başlangıcında dur diyelim!" şeklinde konuştu.İttifak içindeki herkese vekillik, bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile 2 bakanlık karşılığında mutabakata vardığı iddia edildi. İddialar peş peşe gelirken Zafer Partisi'ne yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ya da Kültür Bakanlığı'nın da kendilerine verileceğini öne sürdü. Koltuk sevdası uğruna bakanlık dağıtmaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara ilişkin parti içinden ve masa ortaklarından nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu. Öte yandan ortak basın toplantısında Özdağ'ın, "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerine yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" bilgisini paylaştı.Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzaladığı protokoldeki, terör bağlantılı belediye başkanlarının yerine kayyum atanması uygulamasına devam edileceğine yönelik maddeye HDP'den sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na desteğini çekip çekmeyeceği merakla beklenen HDP'den yapılan açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (bugün) paylaşacağız" denildi.