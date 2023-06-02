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Giriş Tarihi: 2.6.2023

CHP bürosuna saldırı iddiasında 3 gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
CHP bürosuna saldırı iddiasında 3 gözaltı
İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosu'na geçen pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A, E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nin yakalandığı belirtildi. Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
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CHP bürosuna saldırı iddiasında 3 gözaltı
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