Kabine’nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu

AVRUPA'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ MİLLETVEKİLİ

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.